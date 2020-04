Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbrecher dringt in Gehöft ein

Raesfeld (ots)

In ein landwirtschaftliches Anwesen eingebrochen ist ein Unbekannter in Raesfeld. Der Täter hatte eine Tür aufgebrochen, um in ein Gebäude auf einer Hofstelle an der Brinker Stegge zu gelangen. Ob der Einbrecher etwas gestohlen hat, war bei der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 10.00 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell