Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Von der Fahrbahn abgekommen

Heiden (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.200 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Heiden ereignet hat. Eine 35-jährige Borkenerin war gegen 18.40 Uhr auf der K55 in Richtung Heiden unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen, versuchte erneut gegenzulenken und schleuderte in den Straßengraben. Der Wagen überschlug sich und blieb in einer Zufahrt liegen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell