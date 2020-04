Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Kurve zusammengestoßen

Isselburg (ots)

Ein unterschiedliches Bild zeichneten die Beteiligten eines folgenreichen Unfalls, zu dem es am Dienstag in Isselburg gekommen ist. Ein 18 Jahre alter Isselburger befuhr gegen 11.10 Uhr die Straße Am Fenn in Richtung Isselburg. Aus der Gegenrichtung kam ihm der Lkw eines 57-jährigen Esseners entgegen. Im Bereich einer Kurve kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Zum Unfallverlauf und zur Ursache machten die Unfallbeteiligten gegenteilige Angaben, so dass die Polizei mögliche Zeugen bittet, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. Der 18-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 15.000 Euro.

