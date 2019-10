Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz nach Schüsse in Asylunterkunft

Schwaikheim (ots)

Ein Streit zwischen zwei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft in der Schönbühlstraße hat am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Um 17:13 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Polizei und der Rettungsleitstelle eingegangen, wonach es einen Streit zwischen zwei Männern geben würde, vereinzelt wurde auch von Schüssen berichtet. Aufgrund dieser Meldung wurden insgesamt 9 Streifenbesatzungen von umliegenden Polizeirevieren und der Polizeihundeführerstaffel entstand. Darüber hinaus wurde vorsorglich ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug angefordert.

Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen hatte sich der Streit bereits beruhigt. Die Ermittlungen ergaben, dass zwischen einem 29 Jahre alten Nigerianer mit seinem 23-jährigen Landsmann seit längerer Zeit ein Streit besteht. An dem Abend war es erneut zu einem Streit gekommen, bei dem von einem der beiden Männer mit einer Schreckschusswaffe Platzpatronen verschossen wurden. Die beiden Männer beschuldigten sich gegenseitig geschossen zu haben. Weiter wurde bei dem 29-Jährigen ein Beil festgestellt werden, welches er am Körper trug. Beide Männer wurden zur weiteren Abklärung des Sachverhalts und kriminaltechnischen Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Personen wurden nicht verletzt.

Über die Hintergründe der Streitigkeiten liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Der 29-Jährige wurde noch am Abend zur Verhinderung weiterer Streitigkeiten in Absprache mit der Gemeindeverwaltung in eine andere Unterkunft verlegt. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Schwaikheim übernommen und dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell