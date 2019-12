Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau - Verkehrsunfallflucht

Maximiliansau (ots)

Maximiliansau; Am 05.12.2019 befuhr um 17:00 Uhr der Fahrer eines PKW die Pfortzer Straße in Richtung Cany-Barville-Straße. In Höhe der Total Tankstelle beschädigte der Fahrer den Außenspiegel eines geparkten Opel Astra und flüchtete von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher sich anschließend im Fitnessstudio meldete. Die Polizei bittet diesen Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell