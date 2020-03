Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW Fahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert

Germersheim (ots)

Am Montagvormittag gegen 11 Uhr wurde ein 29-jähriger PKW Fahrer aus dem Kreis Karlsruhe an der Hochschule in Germersheim kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Noch während der Kontrolle räumte er ein, Amphetamin und Cannabis konsumiert zu haben. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet.

