Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - Zeugen stoppen Alkoholfahrt mit Krankenfahrstuhl

Reken (ots)

Im offensichtlich alkoholisierten Zustand hat am Dienstag ein 71-Jähriger in Groß-Reken seinen Krankenfahrstuhl durch den öffentlichen Straßenverkehr gesteuert. Zeugen hatten dies bemerkt, als der Mann gegen 12.30 Uhr von einem öffentlichen Parkplatz an der Hauptstraße losfahren wollte. Sie hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten fertigten eine Anzeige und brachten den 71-Jährigen zur Wache in Borken. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt zu bestimmen.

