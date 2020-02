Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Weitere Sturmeinsätze, Tragehilfe Rettungsdienst und Türöffnung

Ennepetal (ots)

In Folge des Sturmes am Vortag, musste die Feuerwehr Ennepetal zu weiteren Einsätzen ausrücken. Es wurden umgestürzte Bäume beseitigt, gelockerte Hausverkleidungen und Schilder entfernt, sowie ein Pavillon von einem Balkon geholt. Zwischen diesen Einsätzen wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. So galt es Tragehilfe zu leisten, sowie eine Tür zu öffnen, hinter der eine hilflose Person vermutet wurde. Im Laufe des Einsatzes stellte sich heraus, das ein Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich war. Es wurde daraufhin umgehend wieder Einsatzbereitschaft hergestellt und der nächste Sturmeinsatz ließ nicht lange auf sich warten. Insgesamt hat die Feuerwehr Ennepetal am Montag, 10.02.2020 von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr, sieben Einsätze abgearbeitet.

