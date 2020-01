Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Pkw beschädigt

Meppen (ots)

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Samstag, zwischen 14:45 und 15:15 Uhr, einen an der Schwefinger Straße in Meppen geparkten Pkw. Dies geschah wohlmöglich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebenden sich mit der Polizei in Meppen, 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

