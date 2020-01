Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Pärchen bei Einbruch erwischt

Schüttorf (ots)

Am Sonntag gegen 10:50 Uhr ist ein Pärchen in ein Büro an der Ladestraße in Schüttorf eingebrochen. Das Paar beabsichtigte diverse elektronische Geräte zu entwenden. Durch einen aufmerksamen Zeugen, konnte das Paar noch in den Büroräumen festgenommen und dem Polizeikommissariat Nordhorn zugeführt werden.

