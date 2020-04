Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200420 - 0369 Frankfurt-Fechenheim: Filmreife Verfolgung

Frankfurt (ots)

(ker) Bereits am Freitag, den 17.04.2020, versuchte ein Autofahrer im Stadtteil Fechenheim mit aller Macht einer Verkehrskontrolle der Polizei zu entkommen. Dies jedoch ohne Erfolg, denn durch die Hilfe einer Passantin konnte der Flüchtige eingeholt werden.

Am vergangenen Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, entschloss sich eine Streifenwagenbesatzung zur Kontrolle eines Fahrzeuges in der Steinäckerstraße in Fechenheim. Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhaltesignale und führte seine Fahrt unbeirrt durch die Mühlheimer Straße und Alt-Fechenheim fort. Schließlich beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug zunehmend und dabei ließ sämtliche Verkehrsregeln außer Acht. Es entstand eine wilde Verfolgungsfahrt durch mehrere Fechenheimer Straßenzüge unter Missachtung von Vorfahrtsregeln und Fahrtrichtungen. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Schießhüttenstraße" konnte eine Fahrradfahrerin nur noch knapp dem flüchtigen Fahrzeug ausweichen. Aufgrund der Verkehrsführung war die Flucht jedoch hier zwangsläufig beendet. Der Fahrer stieg aus und rannte in Richtung Main. Die Beamten nahmen auch hier die Verfolgung zu Fuß auf, bis eine Radfahrerin, die die Situation erkannte, den Beamten ihr Fahrrad anbot. Mit dem Damenrad als unkonventionelles Verfolgungsmittel gelang es schließlich, den Flüchtigen nach einigen hundert Metern einzuholen und widerstandslos festzunehmen.

Bei diesem handelte es sich um einen 24-jährigen Frankfurter. Es besteht der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, worin womöglich der Grund für die rücksichtlose Flucht lang. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde der 24-Jährige nach Hause entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell