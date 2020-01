Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Rohrkamp - Zigarettenautomat beschädigt

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 04.01.2020, 14.00 Uhr, wurde der Polizei ein beschädigter Zigarettenautomat in Senden, Rohrkamp 1, gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang unbekannte Personen versucht hatten, den Automaten mit Silvesterböllern oder ähnlichen Gegenständen aufzusprengen. Dies gelang nicht, der Automat wurde zwar beschädigt, verblieb aber in verschlossenem Zustand. Die Tatzeit konnte nicht genau bestimmt werden. Der Schaden kann auch schon in der Silvesternacht verursacht worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-9390 in Verbindung zu setzen.

