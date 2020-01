Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/ A43 - Auffahrunfall mit 2 verletzten Personen -

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 04.01.2020, gegen 17:10 Uhr, stand eine 36-jährige Coesfelderin mit ihrem Pkw an der Ampel der B474/ A43 in Fahrtrichtung Dülmen. Eine 31-jährige Dülmenerin befuhr die B474 aus Richtung Coesfeld kommend, in Fahrtrichtung Dülmen. An der Ampel übersah sie den Pkw der verkehrsbedingt wartenden Coesfelderin und fuhr auf das Heck des Autos auf. Hierbei wurden die Coesfelderin sowie ihr 37-jähriger Beifahrer leicht verletzt und konnten nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder nach Hause entlassen werden. Die Dülmenerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

