Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Darfelder Weg - Brand in einem Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 03.01.2020, 16.11 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr von einem Küchenbrand in Coesfeld, Darfelder Weg, in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass in einem Einfamilienhaus eine Küche in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand geringer Schaden am Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

