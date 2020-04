Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruchversuch in Getränkemarkt - Täter scheitern an den Eingangstüren

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Kästorf, Zu dem Balken 21.04.2020, 00.57 Uhr

Unbekannte haben versucht in der Nacht zum Dienstag in einen Getränkemarkt in der Straße Zu dem Balken einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der Widerstandsfähigkeit der Eingangstür, richteten dabei aber einen Schaden von mindestens 2.000 Euro an.

Gegen 00.57 Uhr wurde die Polizei von einem Sicherheitsunternehmen informiert, dass es zu einem Einbruchsversuch in den Getränkemarkt gekommen war. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte mit brachialer Gewalt versucht hatten, die gläsernen Eingangstüren des Getränkemarktes zu zerstören. Da die Türen allerdings der Gewalt weitestgehend standhielten, war ein Eindringen in den Markt für die Täter nicht möglich. Sie ließen von ihrer Tat ab und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten möglicherweise Geräusche oder Personen wahrgenommen haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 053361/4646-0

