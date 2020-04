Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorradfahrer wird bei Sturz verletzt

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Hoiersdorfer Straße, 17.04.2020, 15:15 Uhr - Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzen Motorradfahrer und einem Gesamtschaden von 3.000 Euro kam es am Freitagnachmittag auf der Hoiersdorfer Straße in Schöningen. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 33 Jahre alter Motorradfahrer aus der Gemeinde Heeseberg mit seiner Triumph die Hoiersdorfer Straße stadtauswärts. Als ein Linienbus in den fließenden Verkehr einfuhr, bremsten die vor ihm fahrenden Fahrzeuge ab. Dies bemerkte der junge Mann vermutlich zu spät und stürzte beim Bremsvorgang. Hierbei zog er sich Frakturen zu und wurde mittels Rettungswagen ins Klinikum Helmstedt verbracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Hoiersdorfer Straße kurzzeitig gesperrt werden.

