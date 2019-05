Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zwei Leichtverletzte und 12.000 Euro Sachschaden

Werl (ots)

Zwei Leichtverletzte und zirka 12.000 Euro Sachschaden bilanzierte gestern die Polizei in Werl nach einem Auffahrunfall auf der Hammer Straße. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Werler mit seinem VW die Hammer Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Hammer Straße / Bahnhofstraße / Siederstraße warteten, in gleicher Fahrtrichtung, bereits ein 29-jähriger Werler mit seinem Mercedes und eine 37-jähriger Welveranerin mit ihrem Toyota an einer Ampel bei Rot. Der 19-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr dem 29-Jährigen hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde wiederum dessen Mercedes auf den Toyota der 37-Jährigen aufgeschoben. Der VW-Fahrer musste nach dem Unfall leichtverletzt in das örtliche Krankenhaus gebracht werden, welches er am gleichen Tag wieder verlassen konnte. Der Mercedesfahrer wollte sich selbständig zum Arzt begeben. (reh)

