Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahndungsposter zu ausgesetztem Säugling in Ingelheim

Ein Dokument

Ingelheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen des 07.04.2020 wurde im Freien vor dem Gebäudekomplex des Krankenhauses in Ingelheim ein Säugling ausgesetzt. Dazu haben wir am 09.04.2020 eine Pressemeldung herausgegeben:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4568417

Zur Unterstützung der Fahndung hat die Kriminalpolizei Fahndungsposter erstellt, die heute in Ingelheim, insbesondere in der Umgebung des Auffindeortes, aufgehängt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich jederzeit mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Auch die noch so kleinste Beobachtung kann von Bedeutung sein.

