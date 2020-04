POL-PPWP: Brand eines unbewohnten Hauses

Polizeipräsidium Westpfalz

Pfeffelbach (Kreis Kusel) (ots)

In einem Wohnhaus in Pfeffelbach ist es am Dienstagmorgen zu einem Brand gekommen. Ein Nachbar hatte das Feuer am frühen Morgen entdeckt und die Feuerwehr verständigt.

Das derzeit unbewohnte Haus wurde durch die Flammen stark beschädigt. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von rund zehntausend Euro aus. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Erste Untersuchungen vor Ort deuten auf eine Brandstiftung hin. |cri

