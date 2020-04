Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall im Elf-Freunde-Kreisel

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Unfall im Elf-Freunde-Kreisel ist es am Abend des Ostermontags gekommen.

Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis war um halb sieben auf der Zollamtstraße unterwegs und fuhr in Richtung Kreisel. Dort kam die Fahrerin eines Smart aus Richtung Viadukt in den Elf-Freunde-Kreisel gefahren und wollte in die Bremer Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich der Zollamtstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Offenbar hatte der 24-Jährige das andere Auto übersehen.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell