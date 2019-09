POL-LB: Ludwigsburg: Kleinkind von Kind angefahren; Beitigheim-Bissingen: Unfallflucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg: Kleinkind von Kind angefahren

Nach einem Vorfall am Dienstag gegen 19.00 Uhr auf dem Marktplatz in Ludwigsburg, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, noch Zeugen. Zwischen einem etwa siebenjährigen Kind, das mit dem Fahrrad unterwegs war, und einem eineinhalbjährigen Kleinkind kam es zu einem Unfall. Der noch unbekannte Radler stieß mit dem kleinen Jungen zusammen, wodurch dieser stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Nachdem eine Jugendliche, die wohl den Radfahrer begleitete, mit dem anwesenden Vater des Kleinkindes gesprochen hatte, trennten sich die Beteiligten. Insbesondere bittet die Polizei, dass sich Erziehungsberechtigte des radfahrenden Kindes melden.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr einen Nissan, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wobachstraße in Bietigheim-Bissingen stand. Mutmaßlich war der Unbekannte mit einem silbernen Fahrzeug unterwegs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

