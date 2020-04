Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Abfälle angezündet - Polizei bittet um Hinweise

Otterberg (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch in der Glashütterstraße illegal Müll entsorgt und angezündet. In der Nähe des Grillplatzes Drehenthalerhof brannten am Morgen unter anderem Paletten und Dachpappe. Ölhaltige Stoffe sickerten ins Erdreich. Der Brand wurde von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde gelöscht. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach dem Verantwortlichen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder in der Nacht zum Mittwoch beziehungsweise am Mittwochmorgen Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell