Polizei Mettmann

POL-ME: Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher hinterlässt Fahrrad am Tatort - Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2004014

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (02. April 2020) wurde ein bislang noch unbekannter Täter auf frischer Tat dabei erwischt, wie er versuchte, in eine Gaststätte in Hilden einzubrechen.

Gegen 02:25 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er beobachtete, wie eine männliche Person versuchte gewaltsam in die Gaststätte an der Hochdahler Straße, zwischen den Einmündungen der Straßen Mozartstraße und Am Jägersteig, einzudringen. Als der Zeuge dem Unbekannten zurief was er dort mache, flüchtete der Täter sofort fußläufig über die Hochdahler Straße in Richtung Innenstadt.

Die Polizei sucht nun mittels folgender Personenbeschreibung nach dem bislang noch unbekannten männlichen Täter:

- im Alter eines jungen Erwachsenen - circa 1,75 Meter groß - schlanke, sportliche Figur - trug dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze

Darüber hinaus führte der Mann ein graufarbiges Mountainbike der Marke Bontrager mit sich, welches er an der Tatörtlichkeit zurückließ. Sollte Jemand das Bike wiedererkennen oder Hinweise zu dem Täter haben, nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, diese jederzeit entgegen.

