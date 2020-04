Polizei Mettmann

POL-ME: Polizeieinsatz unterstützt das Ordnungsamt der Stadt - Mettmann - 2004011

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Seit dem Mittwochabend des 01.04.2020 ist die Polizei mit größerem Kräfteansatz in der Kreisstadt Mettmann im Einsatz zur Unterstützung der kommunalen Ordnungsbehörde. Diese hat sich mit einem Amtshilfeersuchen an die Polizei gewandt, weil es in einer Flüchtlingsunterkunft zu einem bestätigten Corona-Erkrankungsfall gekommen ist, welcher umfangreiche und sofortige Maßnahmen der Stadt erforderlich machten.

Hierzu teilt die Stadt Mettmann mit eigener Pressemitteilung folgendes mit:

"Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit informiere ich Sie darüber, dass es in der Flüchtlingsunterkunft Seibelstraße einen bestätigten Corona-Erkrankungsfall gibt. Der Betroffene sowie drei Kontaktpersonen wurden heute isoliert. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort (Gemeinschaftsküchen und -bäder) müssen alle Bewohner der Unterkunft per Ordnungsverfügung in 14-tägige häusliche Quarantäne gebracht werden. Dies ist soeben erfolgt.

Alle beteiligten Stellen werden sich morgen früh zur Lagebesprechung zusammensetzen. Presse und Öffentlichkeit werden wir sobald wie möglich informieren."

Hinweise der Polizeipressestelle:

1. Mit weiteren Informationen will die Stadt Mettmann am Donnerstag nachberichten!

2. Nachfragen zu dieser Mitteilung und den erforderlichen Maßnahmen der Stadt Mettmann, bitten wir ausschließlich und unmittelbar an die Stadt Mettmann zu richten:

Bürgermeisterbüro der Kreisstadt Mettmann

Frau Derya Can Leiterin Stabsstelle Büro des Bürgermeisters Neanderstraße 85 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 980-120 Telefax: 02104 / 980-710

Mail: derya.can@mettmann.de Homepage: www.mettmann.de

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Bürgermeisterbüro

der Kreisstadt Mettmann



Frau Derya Can

Leiterin Stabsstelle Büro des Bürgermeisters

Neanderstraße 85

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 980-120

Telefax: 02104 / 980-710



Mail: derya.can@mettmann.de

Homepage: www.mettmann.de

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell