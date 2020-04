POL-ME: Streit auf Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants: Polizei nimmt aggressiven Langenfelder fest - Monheim am Rhein - 2004010

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Mittwoch (1. April 2020) hat die Polizei einen 44 Jahre alten Langenfelder festgenommen. Der Betrunkene hatte auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants an der Heinrich-Hertz-Straße in Baumberg nach einem Streit einen Angestellten des Schnellrestaurants verprügelt.

Das war geschehen:

Um kurz nach Mitternacht hatte der Langenfelder gemeinsam mit einem Bekannten das Fast-Food-Restaurant an der Heinrich-Hertz-Straße aufgesucht und dort Speisen zum Mitnehmen bestellt. Die beiden Männer verließen anschließend jedoch nicht das Gelände des Schnellrestaurants, sondern verzehrten die Speisen in ihrem Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz, was aktuell aufgrund des Hausrechts des Restaurants und der Corona-Schutzverordnung jedoch nicht gestattet ist.

Als ein Mitarbeiter der Fast-Food-Kette die beiden Männer darauf aufmerksam machen wollte, zeigte sich das Duo zunächst uneinsichtig. Als der Mitarbeiter, ein 32-jähriger Monheimer, daraufhin ein Foto des Kennzeichens machte und ankündigte, die Polizei rufen zu wollen, rastete der 44-jährige Mann auf dem Beifahrersitz aus. Er stieg aus dem Wagen, bedrohte den Mitarbeiter verbal und fing dann an, auf ihn einzuschlagen. Selbst als der Monheimer bereits auf dem Boden lag, trat er weiter auf ihn ein. Erst als sein Bekannter und ein weiterer Angestellter dazwischen gingen, ließ er von dem Angestellten ab. Glücklicherweise wurde der 32-Jährige bei dem Angriff nicht schwerer verletzt.

Anschließend fuhren die beiden in ihrem Wagen davon und die Mitarbeiter des Schnellrestaurants alarmierten die Polizei, welche aufgrund des abfotografierten Kennzeichens schnell fündig wurde und den Wagen des Langenfelders in der Nähe seiner Wohnadresse noch in fahrender Weise antreffen konnte.

Bei der Kontrolle des Autos stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Er saß auf dem Beifahrersitz und zeigte sich weiterhin renitent und unkooperativ, woraufhin er festgenommen und zur Wache nach Langenfeld gebracht wurde. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Langenfelder bereits den ganzen Tag über als Beifahrer mit seinem Bekannten umhergefahren war und dabei mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol konsumiert hatte.

Die Folgen für den Langenfelder:

Er musste die Nacht zur Ausnüchterung auf der Polizeiwache verbringen, wo ihm auch zur beweissicheren Klärung seines Alkoholwerts eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurden gleich mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

