Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: LKW auf B 109 von Windböe erfasst und im Graben gelandet

Wolgast (ots)

Heute Morgen (17.02.2020, 05:40 Uhr) kam es auf der Bundesstraße 109 auf Höhe der Kreuzung zur B 111 (Haltestelle Moeckow Berg) zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein deutscher 30-jähriger Fahrer eines LKW mit Anhänger fuhr auf der B 111 aus Richtung Wolgast und bog an der Kreuzung nach rechts auf die B 109 in Richtung Greifswald ab. Kurz darauf wurde das Gespann von einer Windböe erfasst, wodurch der Anhänger nach rechts in den Graben kippte und das Zugfahrzeug mitzog. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs sowie des Anhängers musste die Bundesstraße für zweieinhalb Stunden halbseitig und eine weitere halbe Stunde komplett gesperrt werden, weshalb es zu Einschränkungen im Straßenverkehr kam.

