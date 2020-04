Polizei Mettmann

POL-ME: Beleidigt, bespuckt und gegen den Kopf getreten - Polizei sucht Zeugen - Heiligenhaus - 2004007

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (01. April 2020) kam es in einem Bus Richtung Heiligenhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern.

Gegen 01:04 Uhr hielt sich ein 19 Jahre alter Hildener an der Bushaltestelle "Ratingen-Ost" auf, wo er auf seine Begleitung, eine 18-jährige Velbertin, wartete um dann gemeinsam in den Bus zu steigen. Plötzlich wurde er, ohne für ihn ersichtlichen Grund, von einem Jugendlichen beleidigt und bespuckt. Der unbekannte Jugendliche war mit einer weiblichen, ebenfalls jugendlichen Begleitung unterwegs, welche versuchte die Situation zu beschwichtigen.

Als der Bus mit der Linie 771 in Richtung Heiligenhaus dann vorfuhr, stiegen alle vier ein: Der Hildener und die mittlerweile eingetroffene Velbertin setzten sich in den vorderen Teil des Busses, die beiden unbekannten Jugendlichen in den hinteren Teil. Kurz vor der Haltestelle "Unterstadt" kam der Jugendliche dann auf den Hildener zu und trat ihm unvermittelt mit dem Fuß ins Gesicht. Dabei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen flohen daraufhin fußläufig Richtung Dresdner Straße.

Die Polizei sucht jetzt mittels folgender Personenbeschreibung nach den Beiden:

Person 1 (der Angreifer)

- etwa 18 Jahre alt - circa 1,78 Meter groß - deutsches Erscheinungsbild - trug eine weiße Jacke, eine schwarze Jacke und Hose sowie ein schwarzes Cap

Person 2 (die weibliche Begleitung)

- etwa 16 bis 17 Jahre alt - circa 1,68 Meter groß - deutsches Erscheinungsbild - hatte lange, schwarze Haare - trug eine schwarze Jacke mit weißem Fell

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell