POL-ME: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Durchsuchungen und Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt in Langenfeld - Zeugen gesucht! - 2004008

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung OTS 2003055 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4543247) berichtete, kam es am späten Freitagabend (6. März 2020) auf dem Parkplatz am Langforter Freizeitpark in Langenfeld zu einem Angriff auf einen 32 Jahre alten Mann aus Bergisch Gladbach.

In Zusammenhang mit diesem versuchten Tötungsdelikt durchsuchten am heutigen Mittwoch (1. April 2020) Mitglieder der darauf gegründeten "Mordkommission Langfort" mit Unterstützung einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei fünf Wohnungen in Langenfeld.

Die sechs Beschuldigten im Alter zwischen 18 und 20 Jahren stehen im Verdacht, am Abend des 6. März 2020 auf dem Parkplatz des Freizeitparks an der Langforter Straße auf eine Person eingewirkt zu haben. Gegen zwei Beschuldigte im Alter von 19 Jahren ergingen Haftbefehle, sie wurden festgenommen.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern nach wie vor an - daher sucht die Polizei weiterhin dringend Zeugen, die das Tatgeschehen am 6. März 2020 gegen 23:45 Uhr auf dem Parkplatz an der Langforter Straße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Rückfragen zu den nach wie vor andauernden Ermittlungen beantwortet ausschließlich die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

