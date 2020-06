PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer bei Lorch schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15:50 Uhr auf der B 42 bei Lorch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-Jähriger Rüdesheimer Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ausgerechnet an einer Kontrollstelle der Polizei, die extra wegen des erwarteten Motorradverkehrs am Feiertag eingerichtet wurde, fuhr ein Fahrer mit seiner Harley-Davidson scheinbar ungebremst auf einen verkehrsbedingt wartenden Ford Kuga auf. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er mit einem Hubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen werden musste. Der 33-Jährige Fahrer des Ford aus Oestrich-Winkel blieb unverletzt. Zur Aufklärung des Unfalls wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Von einem Polizeihubschrauber aus wurden Aufnahmen von der Unfallstelle gefertigt. Die B42 war für die Dauer der Unfallaufnahme für fast 3 Stunden gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR

