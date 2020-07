Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Cappenberger Straße/Nordkirchener fährt betrunken Auto

Coesfeld (ots)

Auf der Wache in Lüdinghausen endete für einen 61-jährigen Nordkirchener am Montagabend (20.07.20) die Autofahrt. Die Polizei kontrollierte den Mann gegen 21.45 Uhr an der Cappenberger Straße in Südkirchen. Ein Test vor Ort war positiv, woraufhin er in den Streifenwagen umsteigen durfte. Auf der Wache wurde dem Nordkirchener eine Blutprobe entnommen. Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

