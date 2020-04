Polizei Hagen

POL-HA: Reifen an Mercedes zerstochen - Tatverdächtiger führt Elektrotaschenlampe mit sich

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 23.04.2020, beobachtete ein Zeuge in der Straße In der Welle gegen 03:15 Uhr eine Gestalt. Diese machte sich an einem Mercedes zu schaffen. Die Person ging um das Auto herum und kniete sich anschließend an den Reifen ab. Danach entfernte sie sich. Der Zeuge rief die Polizei. Bereits auf dem Weg zum Einsatzort fiel den Beamten ein Auto auf. Der Fahrzeugführer hatte große Ähnlichkeit mit der beschriebenen Person am Mercedes. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43-Jährige ein Einhandmesser und eine Taschenlampe mit sich führte, in der sich ein Elektroschocker verbarg. Alle Gegenstände wurden durch die Polizisten sichergestellt. Es stellte sich später heraus, dass die Reifen an dem Mercedes zerstochen wurden. Ob der 43-Jährige in die Tat verwickelt ist, klärt jetzt die Kriminalpolizei.

