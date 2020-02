Polizei Braunschweig

POL-BS: Gerüstbaufirma war Ziel von Einbrechern

Braunschweig (ots)

26./27.02.2020, bis 14.49 Uhr Braunschweig, Pillmannstraße

Die nächtliche Ruhe in einem Gewerbegebiet nutzten Einbrecher für eine Diebestour in der Nacht zu Donnerstag.

Am frühen Donnerstagnachmittag stellten Mitarbeiter einer Gerüstbaufirma in der Pillmannstraße ein entferntes Zaunelement am Firmengrundstück fest, welches sich am Mittwochnachmittag noch an der richtigen Stelle befunden hatte, und verständigten die Polizei.

Unbekannte Täter waren in der Nacht zu Donnerstag unbemerkt mit einem Lkw an das Grundstück herangefahren. Nachdem das Zaunteil entfernt wurde, luden die Täter diverse Gerüstbauteile ein und verschwanden anschließend unbemerkt.

Der Wert der entwendeten Teile liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Eurobereich.

