Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Umzug des Polizeipostens Gerlingen

Am Dienstag, den 14. Januar 2020, verlassen die sieben Angehörigen des Polizeipostens Gerlingen den bisherigen Standort in der Hauptstraße 31 und ziehen in ihre neuen Räume im Träuble Areal in der Leonberger Straße 7. Die telefonische Erreichbarkeit 07156/9449-0 bleibt bestehen.

Aufgrund des Umzugs wird der Polizeiposten am 14. Januar nicht erreichbar sein. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, ist als Ansprechpartner verfügbar. In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110.

Am Mittwoch, den 15. Januar 2020, nehmen die Beamtinnen und Beamten ihren Dienst in den neuen Räumlichkeiten wie gewohnt auf.

Eine offizielle Einweihung wird im zweiten Quartal dieses Jahres stattfinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell