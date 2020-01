Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Scheinwerfer gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Diebstahl geben können, der zwischen Donnerstag 20.00 Uhr und Freitag 07.00 Uhr in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen verübt wurde. Im Bereich eines Autohauses machten sich bislang unbekannte Täter an einem abgestellten Mercedes heran und ließen beide Scheinwerfer mitgehen. Zudem wurde die vordere Stoßstange und der rechte Kotflügel beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

