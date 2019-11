Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 19-jähriger wiederholt unter BtM-Einfluss Pkw geführt

Windhagen (ots)

Am Sonntag, dem 24.11.2019 wurde um 11:40 Uhr ein 19-jähriger aus der Verbandsgemeinde Asbach hinsichtlich seiner Verkehrstüchtigkeit in Windhagen überprüft. Hierbei gab er an, dass er nach der letzten Anzeige im Oktober aktuell wieder THC konsumiert habe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

