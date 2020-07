Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick/E-Bikes erbeutet

Coesfeld (ots)

Einmal erfolgreich, einmal ohne Beute verließen Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch (22.7.20) die Tatorte in Holtwick. An der Kreuzstraße zerstörten Unbekannte zunächst die Scheibe einer Tür, um in einen Wintergarten zu gelangen. Über diesen verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Garage, aus der sie zwei E-Bikes mitnahmen. Die Tatzeit liegt hier zwischen 00.30 und 7 Uhr am Mittwoch.

An der Markenwaldstraße gelang es Einbrechern nicht, eine Garagentür aufzuhebeln. Sie kamen zwischen 23 Uhr am Dienstagabend und 6.30 Uhr am Mittwochmorgen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um die selben Täter handelt. Hinweise nimmt sie unter 02541-14-0 entgegen.

