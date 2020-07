Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Keine Verletzten bei Wildunfällen

Coesfeld (ots)

Kreisweit kam es vom späten Mittwochabend (22.7.20) bis zum Donnerstagmorgen zu acht Wildunfällen, unter anderem in Vinnum, Dülmen und Capelle. Menschen haben sich dabei nach bisherigem Stand nicht verletzt. Weil die Felder abgeerntet werden, entfallen Großteile des gewohnten Lebensraums. Aus diesem Grund sind die Tiere auf der Suche nach neuen "Wohnzimmern". Zudem beginnt die Blattzeit (Brunftzeit des Rehwildes). Weil Wild außerdem in der Regel in den Abend- und Morgenstunden auf Futtersuche geht, ist gerade in diesen Zeiträumen erhöhte Wildbewegung festzustellen.

Springt Wild auf die Straße, sollten Autofahrer abblenden, abbremsen und hupen. Es ist damit zu rechnen, dass weiteres Wild nachfolgt. Kommt es zu einem Unfall, sollen Betroffene die Polizei rufen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell