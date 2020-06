Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Halver (ots)

Am frühen Dienstagmorgen zwischen 1 und 6 Uhr drangen unbekannte Einbrecher in die Wohnung eines 21-jährigen Geschädigten am Bahnweg ein. Der/die Täter durchsuchten die Wohnung und stahlen die Geldbörse des Geschädigten samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise zu dem/den Täter nimmt die Polizei in Halver (Tel.: 9199-0) entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

