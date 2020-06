Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Staubsauger-Automat aufgebrochen

Hemer (ots)

In der vergangenen Nacht machten sich Unbekannte an einem Staubsauger-Automaten einer Tankstelle an der Hauptstraße zu schaffen. Er oder sie hebelten das Gehäuse auf und zogen die Geldkassette heraus. Die Tat wurde zwischen gestern Abend, 23.20 Uhr, und heute Morgen, 5.43 Uhr, begangen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

