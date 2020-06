Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Etikett verrät Ladendiebin

Lüdenscheid (ots)

Von der Umkleidekabine ging es am Montag für eine 17-jährige Gummersbacherin direkt zur Polizei. Die Verkäuferin eines Modegeschäftes in der Schillerstraße sah gegen 12.15 Uhr ein Preisetikett auf dem Boden einer besetzten Umkleidekabine. Sie forderte die Person in der Kabine auf, herauszukommen. Ihr Verdacht bestätigte sich: Die 17-jährige Kundin hatte die Etiketten von sieben Stück Damenunterwäsche entfernt und in ihrer Tasche deponiert. Das Geschäft alarmierte die Polizei. Die nahm die Schülerin mit zur Wache, wo sie später von ihrer volljährigen Schwester abgeholt wurde. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

