Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automaten-Schlösser an Tankstelle geknackt

Iserlohn (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde an einer Tankstelle in der Mendener Straße ein Staubsauger-Automat aufgebrochen. Der oder die Täter knackten drei Schlösser, um an die Geldkassette mit einer geringen Menge Münzgeld zu kommen. Weitere Vorfälle dieser Art gab es in den vergangenen Tagen in Menden und Hemer. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

