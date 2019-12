Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Terrassentür hielt Stand

Borken (ots)

Gescheitert sind Unbekannte bei einem Einbruch in Borken: Die Täter hatten versucht die Terrassentür einer Wohnung eines Mehrparteienhauses aufzuhebeln. Die Tür zum Gebäude an der Graf-Friedrich-Straße hielt jedoch Stand. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 11.15 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

