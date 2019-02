POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 1902125

Polizei Mettmann

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Sonntag (17. Februar 2019) stellte um 17:45 Uhr der Halter eines roten BMW 560L frische Unfallschäden an seinem Fahrzeug fest. An der vorderen Stoßstange waren mehrere Lackschäden - der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Bereich. Der Fahrer hatte seinen Wagen am Vortag gegen 15 Uhr ordnungsgemäß und unversehrt an der Straße "Am Höfgessiepen" abgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Im Zeitraum von 15:30 Uhr am Donnerstag (14. Februar 2019) bis 8 Uhr am Freitag (15. Februar 2019) hat ein noch unbekannter Autofahrer einen grauen Opel beschädigt, der an der Bruchermühlen Straße abgestellt war. Die Polizei stellte an dem Auto Lackschäden an der hinteren Stoßstange fest - es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Am Freitag (15. Februar 2019) stellte der Halter eines grauen Renault Clio frische Unfallschäden an seinem Auto fest. Der Mann hatte seinen Wagen um 9 Uhr ordnungsgemäß und unversehrt an der Rheinischen Straße abgestellt. Als er gegen 19:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass sein vorderer Stoßdämpfer zerkratzt und sein Außenspiegel beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Freitag (15. Februar 2019) hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer einen schwarzen Volvo V50 beschädigt, der ordnungsgemäß am Westring geparkt hatte. Der Halter des Wagens hatte seinen Volvo unversehrt morgen gegen 5:40 Uhr geparkt. Als er gegen 15:40 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Außenspiegel beschädigt war.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Sonntagnachmittag (17. Februar 2019) hat der Fahrer eines schwarzen VW Golf IV an der Langforter Straße in Immigrath einen Bus der Stadt Monheim touchiert. Der Busfahrer mit seinem Bus gegen 17:15 Uhr über die Langforter Straße. Dabei wurde er von einem schwarzen Golf IV touchiert, der gerade von einem öffentlichen Parkplatz auf die Langforter Straße abbiegen wollte. An dem Bus entstand dabei ein Lackschaden. Laut des Busfahrers habe sich an der Front des VW ein großer weißer Aufkleber befunden. Der Fahrer soll etwa 70 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei sucht nun den Fahrer des VW Golf zur Abwicklung der Schadensregulierung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Montag (18. Februar 2019) hat ein noch unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr einen am Berliner Platz abgestellten weißen Opel Vivaro beschädigt. Die Polizei sicherte an dem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug gelben Lackabrieb an der rechten Autoseite und ermittelt nun wegen einer Unfallflucht. Es entstand ein Schaden in geschätzter Gesamthöhe von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

