Polizei Mettmann

POL-ME: Kleinserie von Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen - Velbert 1902123

Mettmann (ots)

Am Montagvormittag des 18.02.2019, in der Zeit von 08.45 Uhr bis 13.15 Uhr, kam es auf der Straße Bartelskamp im Velberter Wohngebiet am Kostenberg zu einer kleinen Serie von Sachbeschädigungen, bei der ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter scheinbar wahllos geparkte Fahrzeuge unterschiedlicher Halter zerkratzten. Bis zum Nachmittag wurden der Polizei in Velbert allein acht solche Taten angezeigt. Die Karosserie- und Lackschäden an Kotflügeln, Türen sowie Motor- und Kofferraumdeckeln summieren sich nach ersten polizeilichen Schätzungen bisher schon auf mindestens 4.000,- Euro.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

