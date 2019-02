Polizei Mettmann

Noch bevor der Karneval in die heiße Phase der "fünften Jahreszeit" startet, weisen die kriminalpolizeilichen Berater der Kreispolizei rechtzeitig daraufhin, dass die für den gesamten Kreis Mettmann zuständige kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Behörde, an der Kirchhofstraße 31 in 40721 Hilden, am "Altweiber-Donnerstag", dem 28. Februar 2019, ganztägig geschlossen bleibt.

Sofort im März startet die Dienststelle wieder ihre üblichen Beratungen zu den bekannten Öffnungszeiten im Gebäude der Polizeiwache Hilden:

- jeden Dienstag, von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr,

- jeden Donnerstag, von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

- am zweiten Samstag im Monat von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Um telefonische Anmeldung von Beratungswünschen wird gebeten unter der zentralen Telefonnummer der Kriminalprävention im Kreis Mettmann:

- 02104 / 982-7777.

