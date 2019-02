Polizei Mettmann

POL-ME: Einsatz einer Spezialeinheit zur Festnahme nach häuslicher Gewalt - Monheim - 1902121

Mettmann (ots)

Nachdem der Polizei in Monheim am Rhein, am frühen nächtlichen Montagmorgen des 18.02.2019, gegen 01.15 Uhr, eine häusliche Gewalt gemeldet wurde, die in derselben Nacht in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedenauer Straße auf brutalste Art und Weise eskaliert war, sollte zeitnah ein dort lebender 32-jähriger Beschuldigter festgenommen werden. Bei dem bereits als hochaggressiv und gewalttätig polizeibekannten Betäubungsmittelkonsumenten, der auch ganz aktuell erheblich unter Drogeneinfluss stehen und im Besitz verschiedener Waffen sein sollte, war jedoch im Fall eines polizeilichen Einschreitens mit erheblichem Widerstand zu rechnen. Deshalb wurde der betroffene Hausbereich mit starken Polizeikräften aus dem gesamten Kreisgebiet zunächst abgesperrt und gesichert, vorsorglich eine polizeiliche Spezialeinheit mit dem Zugriff in der Wohnung beauftragt.

Nach präziser einsatztaktischer Vorbereitung gelang der Zugriff einer Spezialeinheit um 07.19 Uhr vollkommen ohne eine realistische Gegenwehr des 32-jährigen Monheimers. Er wurde in der Wohnung unverletzt festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. Dort stellte sich schon im Zuge erster Ermittlungen heraus, dass gegen den festgenommenen Beschuldigten aktuell bereits eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung anhängig ist. Somit ist nach Abschluss der ersten Ermittlungen, im aktuell eingeleiteten Strafverfahren wegen häuslicher Gewalt, Bedrohung, Körperverletzung etc., eine schnelle Übergabe des Beschuldigten an die Justiz beabsichtigt, dazu eine Vorführung vor einem Haftrichter spätestens am morgigen Tag geplant.

