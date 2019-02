Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Pizzeria nach Geschäftsschluss - Heiligenhaus - 1902120

Mettmann (ots)

Am späten Sonntagabend des 17.02.2019, gegen 23.10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus zu einem Brand in einer Pizzeria an der Hauptstraße gerufen, welche gegen 22.30 Uhr Geschäftsschluss hatte. Passanten hatten Brandgeruch und eine leichte Rauchentwicklung am Wohn- und Geschäftshaus bemerkt und den Notruf veranlasst.

Nach Pressemitteilung / ots der Feuerwehr Heiligenhaus vom heutigen Tag (als PDF in Anlage) drang beim Eintreffen ihres Einsatzleiters Rauch aus dem Verkaufsraum und aus dem verkleideten Vordach. Ein Trupp ging mit Atemschutzgerät und Schlauchleitung in das Erdgeschoss des mehrgeschossigen Hauses vor, parallel erkundete ein weiterer Trupp über die Drehleiter mit Wärmebildkamera die Kamine des Hauses. Die Brandursache wurde daraufhin schnell in einer Dunstabzugshaube der Pizzeria geortet. Danach konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um auch an letzte Glutnester zu gelangen, musste aber erst noch eine Zwischenwand aus Holz mit Äxten geöffnet werden. Nachdem auch dort noch letzte Reste des Brandes gelöscht waren, lüftete die Feuerwehr das Haus noch mit einem Hochdrucklüfter. Damit war der Brandeinsatz, an dem 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt waren, nach etwa einer Stunde beendet. Für die Dauer dieses Einsatzes sperrte die Polizei Wege und Straßen im unmittelbaren Umfeld ab, um die Rettungswege freizumachen und freizuhalten.

Die anschließenden polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache führten zu dem Ergebnis, dass das Feuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch Selbstentzündung überhitzter Fett- und Staubablagerungen innerhalb der Dunstabzugshaube entstand. Der durch den Brand entstandene Gebäude-, Inventar- und Sachschaden summiert sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf mindestens 10.000,- Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

