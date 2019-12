Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugen einer Körperverletzung gesucht

Borken (ots)

Erst provoziert und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde ein 18-Jähriger am Sonntag in Borken am Bahnhof. Der junge Mann saß gegen 17.15 Uhr mit seiner Freundin an einer Haltestelle, als eine Gruppe von circa vier bis fünf Jugendlichen sie anpöbelte. Die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren sollen den jungen Mann zunächst umzingelt haben, bevor es zu dem Faustschlag kam. Nach Angaben des Geschädigten handelt es sich bei den Tätern um Personen mit südländischen Aussehen und einer Größe von circa 1,65 Meter, einer von ihnen trug eine blaue Hose. Der Haupttäter soll eine untersetzte Statur gehabt und eine Wollmütze getragen haben.

Die Polizei sucht in dem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

