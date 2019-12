Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots)

Auf Schmuck, Werkzeuge und Jeanshosen abgesehen hatten es unbekannte Täter am Sonntag in Borken. Die Einbrecher hebelten ein Wohnzimmerfenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße "Stegge". Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 20.30 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

