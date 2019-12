Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfall

Ein leicht verletzter Radfahrer

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 73-jähriger Radfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall in Gescher davongetragen. Der Gescheraner befuhr gegen 05.40 Uhr den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Gescher-Hochmoor. In Höhe der Raiffeisenstraße wollte der Radfahrer die Fahrbahn überqueren. Hierbei wurde er vom Auto eines 50-jährigen Gescheraners erfasst, der ebenfalls auf der Bahnhofstraße in gleicher Richtung unterwegs gewesen war. Rettungskräfte brachten den Radfahrer in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 850 Euro.

